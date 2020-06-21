У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда.

Владимир Путин рассказал о жестких разговорах, которые он проводит со своими подчиненными.

Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными

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