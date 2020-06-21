У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда.

Фрагмент фильма с отрывком об особенностях работы президента с подчиненными показал телеканал "Россия-1" 21 июня. В нем Владимир Путин рассказывает, что чем выше должностное положение человека, тем аккуратнее он должен обходиться с теми людьми, которые ему подчиняются, сообщает ТАСС.

Путин рассказал об особенностях своей работы с подчиненными в Кремле

Общество Российских эскимосов мороженое не оскорбляет Российские эскимосы, проживающие на Чукотке, не обижаются в связи с названием мороженого "эскимо", потому что оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос" (переводится как "поедающий сырое мясо"). 693

Здоровье На Кубани за сутки подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 21 июня 2020, 11:55 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 21 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K

Происшествия Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга. 194

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Общество Тульская «медсестра в бикини» стала лицом бренда ZASPORT Надежда Жукова, 23-летняя тульская медсестра, стала популярной в одночасье — в мае один из пациентов коронавирусного отделения больницы, где работала девушка, сфотографировал ее в прозрачном костюме медзащиты. 1K

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 460

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Общество ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР. 309

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Политика ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии соприкосновения в Донбассе, желающих въехать в республику с подконтрольной Киеву территории, может начаться с 25 июня "с учетом ряда условий". 1

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