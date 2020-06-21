Политика
ПолитРоссияПутин рассказал об особенностях своей работы с подчиненными в Кремле
Фрагмент фильма с отрывком об особенностях работы президента с подчиненными показал телеканал "Россия-1" 21 июня. В нем Владимир Путин рассказывает, что чем выше должностное положение человека, тем аккуратнее он должен обходиться с теми людьми, которые ему подчиняются, сообщает ТАСС.
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У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда.
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Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Общество
Российских эскимосов мороженое не оскорбляет
Российские эскимосы, проживающие на Чукотке, не обижаются в связи с названием мороженого "эскимо", потому что оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос" (переводится как "поедающий сырое мясо").
Вести.Ru вчера в 07:48
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июня 2020, 11:55 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 21 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:55
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
«Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1». Президент отметил, что Россия не «приобретала» Крым, а жители полуострова приняли решение воссоединиться с РФ.
Профиль 08:04
Политика
Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей
Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.
РИА Новости 08:13
Общество
Тульская «медсестра в бикини» стала лицом бренда ZASPORT
Надежда Жукова, 23-летняя тульская медсестра, стала популярной в одночасье — в мае один из пациентов коронавирусного отделения больницы, где работала девушка, сфотографировал ее в прозрачном костюме медзащиты.
Woman.ru 19 июня в 11:00
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Футбол
РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
Коммерсантъ 07:32
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости 07:18
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 19 июня в 04:26
Футбол
Ротенберг объяснил отказ «Сочи» перенести игру с «Ростовом»
Владелец и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой команда не согласилась перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
РБК 06:56
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух
Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
РИА Новости 05:23
Политика
Тайник украинских националистов времен войны обнаружили под Львовом
Известия вчера в 20:42
Происшествия
В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25
Авто
Lexus выпустил седан IS нового поколения
Компания Lexus выпустила седан IS четвертого поколения, причем первым дебютировала версия IS 350 F Sport.
Тольятти-Новости 19 июня в 22:02
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Политика
ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии соприкосновения в Донбассе, желающих въехать в республику с подконтрольной Киеву территории, может начаться с 25 июня "с учетом ряда условий".
РИА Новости 19 июня в 09:36
Общество
Еще 86 человек за сутки заболели коронавирусом в Тульской области
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил суточную статистику по эпидемиологической ситуации.
Тульские Известия 04:04
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Общество
Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест распределят в вузах РФ
В документе речь идет об особенностях распределения дополнительных контрольных цифр приема. Это — более чем 11,4 тыс. мест.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
Происшествия
Число погибших в ДТП под Липецком возросло до шести человек
Елец, Липецкая область, 21 июня 2020, 13:35 — REGNUM Шесть человек погибли, один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области.
REGNUM 06:35