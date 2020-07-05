Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.

Путин рассказал о значении поправок к Конституции

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