Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о значении поправок к Конституции

Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.
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Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Коммерсантъ06:57

Путин рассказал о недостатке советской Конституции

RT на русском06:54

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской конституции

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Путин заявил о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

РБК06:33

Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

Вести.Ru06:11

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

РИА Новости07:02

Путин объяснил правильность поправок к Конституции

Lenta.ru06:45
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
1,3K
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 04:12
2,2K
Космос

Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС

Деловое.ТВ 03 июля в 08:46
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Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
46
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
57
Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 05:06
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
444
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
199
Общество

Шесть новых случаев коронавируса выявлены в Севастополе за сутки

Шесть заражений коронавирусной инфекцией выявлены в Севастополе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Новый Севастополь 05:08
3
Футбол

Названо условие перехода Кавани в «Рому»

Представитель уругвайского форварда Эдинсона Кавани Гастон Фернандес рассказал об официальном предложении, полученном его клиентом от «Ромы».
Матч ТВ 05:57
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
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Происшествия

В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка

РИА Новости вчера в 16:14
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Политика

Зеленский: Украина вернет «все свои» территории

Одесса, Украина, 5 июля 2020, 10:51 — REGNUM Украина вернет «всех своих людей и территории», заявил 5 июля президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю празднования дня военно-морских сил Украины, которые проходят в Одессе.
REGNUM 03:51
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
2,9K
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Видеосервис START показал сериал по мотивам фильма «Текст».
Что происходит 01:34
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Общество

Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
2
Политика

Члены петербургского ПЕН-клуба выступили в защиту Прокопьевой

Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, международной правозащитной неправительственной организации, которая объединяет между собой профессиональный писателей, поэтов и журналистов, опубликовали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
МР7.ру вчера в 12:10
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa 02:09
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Происшествия

117 носителей коронавируса выявили в Архангельской области за сутки

Архангельск, 3 июля 2020, 13:10 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 117 новых случае заражения новой коронавирусной инфекцией, половина из них — в областном центре.
REGNUM 03 июля в 06:10
140
Политика

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
12
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
3,3K
Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ru вчера в 11:06
689
Общество

Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
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Армия и оружие

Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Известия 03:12
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Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
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Здоровье

Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца

Специалист отметила, что именно витамин D играет немалую роль в профилактике болезней сердца.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
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Здоровье

Брокколи замедляет процесс старения

Брокколи помогает замедлить процесс старения. К этому выводу пришли сразу несколько ученых в разных уголках планеты — и в США, и в Британии.
Экспресс газета 06:34
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
9
Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
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