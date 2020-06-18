Политика

РБКРБКПутин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
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Куда не ступала нога журналиста: неизвестные детали работы президента в Кремле

Вести.Ru13:48

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

РБК07:54

Путин рассказал, что внуки звонят ему на работу в Кремль

ТАСС07:20

Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет

RT на русском07:12

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Интерфакс07:11

Внуки научились звонить Путину в Кремль

Национальная служба новостей07:07

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

РИА Новости07:04
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
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Вице-премьер Татьяна Голикова допускает, что, если будут соблюдаться меры профилактики, второй волны коронавируса может не быть.
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

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Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
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В Якутии у главы района подозревают заражение коронавирусной инфекцией

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В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

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Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов

Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
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Отец Сергий ответил на обвинения в захвате женского монастыря

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Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске

В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
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Утверждена подача документов поступающими в вузы в онлайн-формате

Поступающие на обучение в вузы в 2020 году смогут подать заявление на поступление с набором необходимых документов в электронном виде с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».
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Энергетика

Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин

Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
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