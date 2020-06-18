Политика
РБКПутин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
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Общество
Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах
Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
РИА Новости 19:02
Общество
Голикова: второй волны коронавируса может не быть
Вице-премьер Татьяна Голикова допускает, что, если будут соблюдаться меры профилактики, второй волны коронавируса может не быть.
Вести ФМ 12:58
Общество
В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона.
РИА Новости 20:39
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Футбол
«Рома» временно отстранила спортивного директора клуба Петраки
«Рома» временно отстранила от деятельности спортивного директора клуба Джанлуку Петраки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 11:50
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
РИА Новости 15:49
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.
РИА Новости 08:47
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Здоровье
В Якутии у главы района подозревают заражение коронавирусной инфекцией
Нерюнгри, Якутия, 19 июня 2020, 03:43 — REGNUM Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский госпитализирован с подозрением на вирусную пневмонию.
REGNUM 20:43
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Общество
Минтруд перечислил условия сокращения размера больничного
Минтруд отметил, что есть ряд случаев, когда пособие рассчитывается от минимального размера оплаты труда, а не от уровня заработной платы.
Политическая Экспертиза вчера в 21:53
Здоровье
Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов
Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости 20:43
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости 07:28
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
Религия
Отец Сергий ответил на обвинения в захвате женского монастыря
Как ранее сообщала «Областная газета», в конце апреля бывший духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции.
Областная газета вчера в 05:53
Армия и оружие
В ДНР украинским миномётным обстрелом разрушен ещё один дом
REGNUM вчера в 15:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске
В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Российская газета 11:37
Общество
Утверждена подача документов поступающими в вузы в онлайн-формате
Поступающие на обучение в вузы в 2020 году смогут подать заявление на поступление с набором необходимых документов в электронном виде с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».
REGNUM 16:30
Энергетика
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин
Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
BFM.ru 13:17
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30