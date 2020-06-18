На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются». Президент редко рассказывает о своих детях и внуках публично.

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

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