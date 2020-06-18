Политика
ВедомостиПутин рассказал о звонках внуков в Кремль
На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются». Президент редко рассказывает о своих детях и внуках публично.
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Происшествия
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Со своей стороны, общий знакомый стрелка и погибшей заявил, что пара была знакома со школы.
RT на русском 13:17
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Футбол
«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»
Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.
Вести.Ru 14:31
Общество
В Саратовской области откроют для прогулок парки и скверы
С 22 июня в Саратовской области будет снят запрет на прогулки в парках и скверах.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:25
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
Политика
Путин показал журналистам свой секретный кабинет
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Футбол
«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии
Inc-news.ru 03:47
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 08:46
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Здоровье
В Сеченовском университете добровольцам ввели вакцину от коронавируса
Вакцину от коронавирусной инфекции ввели 18 добровольцам в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, сообщает пресс-служба Минздрава.
RT на русском 10:29
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Общество
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Общество
Погибла актриса Галина Дашевская
В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Общество
Во Владимирской области сняли ограничения по продаже алкоголя
С сегодняшнего дня в регионе снят запрет на продажу алкоголя после семи вечера. Постановление № 228 признано утратившим силу.
ГТРК Владимир 13:21
Кино
Появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
В сети появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера, который представляет собой отрывок из фильма.
Игромания.ру 12:18
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Культура
«4 канал» переедет из бизнес-центра в киоск у метро, чтобы сэкономить на вещании
Как рассказала Znak.com директор канала Элеонора Расулова, монтаж новой студии-павильона между станцией метро Площадь 1905 года и Театром эстрады начнется уже завтра, а само телевещание стартует в понедельник, 22 июня.
Znak.com 10:04
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05