Политика
ИнтерфаксПутин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад. В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.
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Энергетика
В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка
Рост оптовых цен на бензин не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Интерфакс 13:02
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Общество
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:30
Футбол
«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии
Inc-news.ru 03:47
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Здоровье
18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса в рамках испытаний
В рамках начала клинических испытаний вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 была введена 18 добровольцам.
Газета.Ru 11:02
Общество
Telegram-каналы прокомментировали разблокировку мессенджера
«Блокировка [Telegram в России] самым существенным образом повлияла на жизнь тех, кто эту блокировку пытался осуществлять, а точнее осваивать на этом представлении бюджеты», — иронизирует Александр Горбунов, автор Telegram-канала «Сталингулаг» (входит в топ-5 самых популярных в России, по версии «Медиалогии», за май 2020-го).
РБК 10:53
Авто
В Hyundai рассказали о появлении нового кроссовера Creta в России
Корейская компания Hyundai планирует представить кроссовер Creta нового поколения в России в середине 2021 года.
Известия вчера в 03:53
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Игры
Накопитель в PS5 вас разочарует
Megaobzor.com 06:48
Технологии
Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
Коммерсантъ 11:30
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Футбол
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год
Решение о сдвиге сроков на один год вперед связано с тем, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов был переформатирован и завершаться будет в рамках "Финала восьми", а его проведение запланировано в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
Вести.Ru вчера в 09:56
Космос
В нашей галактике могут существовать 36 инопланетных цивилизаций
Ученые уточнили свои расчеты и выяснили, что в Млечном пути и Галактике может существовать около 36 внеземных цивилизаций сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.
TV BRICS 02:44
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Кардиолог и телеведущий Александр Мясников на странице в Instagram объяснил подписчикам, по каким критериям можно распознать плохого врача.
Дни24 12:52
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
Собянин вслед за Песковым заявил об отсутствии олигархов в России
Мэр Москвы Сергей Собянин вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым заявил об отсутствии олигархов в России.
Lenta.ru 09:41
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Авто
Появились первые изображения тяжелого УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14