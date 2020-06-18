Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад. В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.
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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Интерфакс07:11

Путин рассказал, что внуки звонят ему на работу в Кремль

ТАСС07:20

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

РБК07:13

Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет

RT на русском07:12

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Ведомости08:07

Внуки научились звонить Путину в Кремль

Национальная служба новостей07:07

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

РИА Новости07:04
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Здоровье

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Олеся Судзиловская показала похудевшую фигуру в бикини Олеся Судзиловская похвасталась фото в бикини.
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире.
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Американская актриса Кристен Стюарт получит роль принцессы Дианы в новом фильме Пабло Ларраина.
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Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

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Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
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Пекин прекращает пассажирское сообщение с другими частями Китая

Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.
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Защитник Эмиль Юсе заключил однолетний контракт с московским «Спартаком».
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