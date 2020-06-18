Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад. В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.
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Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

РИА Новости07:04

Путин рассказал, что внуки звонят ему на работу в Кремль

ТАСС07:20

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

РБК07:13

Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет

RT на русском07:12

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Интерфакс07:11

Внуки научились звонить Путину в Кремль

Национальная служба новостей07:07

Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль

Комсомольская правда07:23
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
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Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Недвижимость.RU вчера в 09:37
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Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
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Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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Авто

В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто

Сразу 18 автомобильных компаний в первой половине текущего месяца пересмотрели прайс-листы на свои модели.
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Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
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Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Evo-rus.com 05:44
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Армия и оружие

Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
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Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Армия и оружие

Sohu: Киев просчитался, решив оставить Россию без газотурбинных двигателей

Аналитики Sohu уверены, что Россия полностью решила проблему замены украинских газотурбинных двигателей на некоторых боевых кораблях.
Политическая Экспертиза вчера в 09:33
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Энергетика

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Политика

На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
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Армия и оружие

Украинские боевики нанесли миномётный удар по Коминтерново

ИА Новороссия вчера в 13:31
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Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
Моя Москва.онлайн 06:06
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Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
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Армия и оружие

Поступающие на запад Ливии грузы США могут иметь военный характер

Слово и Дело 08:44
Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

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Гаджеты

Новые iPhone 12 не получат наушники в комплекте

Что до iPhone 12, то им прочат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 4-6 ГБ оперативной памяти, минимум 128 ГБ флэш-памяти, обновленные дисплеи и улучшенные камеры.
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
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Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов

RT на русском 06:29
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США

РБК вчера в 15:01
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