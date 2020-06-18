Политика
ИнтерфаксПутин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад. В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.
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Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Армия и оружие
Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Недвижимость.RU вчера в 09:37
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто
Сразу 18 автомобильных компаний в первой половине текущего месяца пересмотрели прайс-листы на свои модели.
32CARS.ru 05:48
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Армия и оружие
Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Армия и оружие
Sohu: Киев просчитался, решив оставить Россию без газотурбинных двигателей
Аналитики Sohu уверены, что Россия полностью решила проблему замены украинских газотурбинных двигателей на некоторых боевых кораблях.
Политическая Экспертиза вчера в 09:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Политика
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли миномётный удар по Коминтерново
ИА Новороссия вчера в 13:31
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
Моя Москва.онлайн 06:06
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Гаджеты
Новые iPhone 12 не получат наушники в комплекте
Что до iPhone 12, то им прочат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 4-6 ГБ оперативной памяти, минимум 128 ГБ флэш-памяти, обновленные дисплеи и улучшенные камеры.
Megaobzor.com вчера в 16:54
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов
RT на русском 06:29
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23