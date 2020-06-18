Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад. В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.
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Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Ведомости08:07

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

РБК07:54

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

РИА Новости07:04

Путин рассказал о звонках внуков в его рабочий кабинет

RT на русском07:12

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Интерфакс07:11

Внуки научились звонить Путину в Кремль

Национальная служба новостей07:07

Путин рассказал, что внуки звонят ему на работу в Кремль

ТАСС07:20
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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РИА Новости 10:16
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Соловей.Инфо 06:15
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Политика

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ТАСС 09:04
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СК уточнил информацию о погибших при стрельбе в Москве

Известия 09:53
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Общество

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Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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Общество

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Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
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Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
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Политика

Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко

Организаторы митинга, который прошел в поддержку Порошенко возле здания суда, призвали сторонников экс-главы государства пройтись колонной по центру Киева и завершить митинг под стенами офиса президента.
РИА Новости 11:21
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Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
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Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит

Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Здоровье

Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса.
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.
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Общество

Суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна

По решению судьи Арсена Никогосяна, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов, что составляет около $4 млн.
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«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС.
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Прядкин: больше никто не пойдет навстречу «Тамбову»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова», которая проходит с 2017 года.
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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Вышел трейлер мультфильма Deathstroke Knights & Dragons об антигерое DC

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Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать

В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
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ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
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В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

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Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

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Представили обновленный Mercedes-AMG E 63

Правда у российских дилеров будет доступен только седан Mercedes-AMG E 63 S. Цена автомобиля начинается от 8,8 млн рублей.
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