Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад. В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

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