Политика
ИнтерфаксПутин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад. В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.
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Общество
Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
News.ru 11:40
Политика
В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП «Станица Луганская»
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сняли ограничения на выезд жителей ЛНР с территории республики через КПВВ "Станица Луганская", введенные ранее из-за COVID-19, заявила журналистам на брифинге представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
РИА Новости 10:16
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
Как распознать плохого врача, рассказал доктор Мясников
Доктор Александр Мясников дал советы, как распознать недобросовестного врача.
Соловей.Инфо 06:15
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Политика
Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко
Организаторы митинга, который прошел в поддержку Порошенко возле здания суда, призвали сторонников экс-главы государства пройтись колонной по центру Киева и завершить митинг под стенами офиса президента.
РИА Новости 11:21
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Здоровье
Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса.
News.ru 10:38
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.
ФАН 16 июня в 13:20
Общество
Суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна
По решению судьи Арсена Никогосяна, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов, что составляет около $4 млн.
ИА Красная Весна 09:55
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:50
Футбол
Прядкин: больше никто не пойдет навстречу «Тамбову»
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова», которая проходит с 2017 года.
Metaratings 08:06
Авто
Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ
Tvoe-avto.com 16 июня в 05:46
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать
В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Вести.Ru 00:45
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Авто
Представили обновленный Mercedes-AMG E 63
Правда у российских дилеров будет доступен только седан Mercedes-AMG E 63 S. Цена автомобиля начинается от 8,8 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:08