Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Путин объяснил работу блока «Авангард» эффектом эскимо: «летит и плавится»

Московский Комсомолец11:14
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

РИА Новости11:35
REGNUM

Эффект эскимо. Путин раскрыл секрет боевого блока «Авангард»

REGNUM11:28
Взгляд.ру

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового блока «Авангард»

Взгляд.ру11:23
Lenta.ru

Путин сравнил гиперзвуковой «Авангард» с эскимо

Lenta.ru11:15
Царьград

«Летит и плавится»: Путин сравнил русскую ракету «Авангард» с эскимо

Царьград11:43
Известия

Путин оценил способность «Авангарда» выдерживать высокие температуры

Известия11:05

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъ05:54
200

Финляндия расширит военное сотрудничество с Швецией и Норвегией

«Трёхстороннее сотрудничество в области обороны направлено на расширение взаимодействия северных стран в области обороны, на усиление способности к совместным мероприятиям как в мирных условиях, так и в обстоятельствах кризисов и конфликтов», — указано в сообщении военного ведомства Финляндии.
REGNUM11:19

В Кремле прокомментировали сообщения о выписке Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о выписке Алексея Навального из стационара берлинской клиники Charite, заявил, что если пациент действительно поправляется, это здорово, пожелал ему скорейшего выздоровления.
РИА Новости05:38
219

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
654

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
323

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
48

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53