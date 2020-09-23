Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»
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Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".В источнике
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Путин объяснил работу блока «Авангард» эффектом эскимо: «летит и плавится»
Московский Комсомолец11:14