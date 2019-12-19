Политика
URA.RuПутин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции. «Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
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Происшествия
В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии
В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.
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В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
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Завершена большая пресс-конференция Путина
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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Сенаторы США нашли способ остановить «Северный поток-2»
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Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»
Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
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В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
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На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
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Четвертый сезон «Мажора» выйдет в 2021 году
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
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Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
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Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
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В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
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Наташа Королева предстала в образе Мальвины
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Фолиевую кислоту применят при лечении рака
Армия и оружие
Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных
«19 декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб)», – приводит его слова РИА «Новости».