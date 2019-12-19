Политика

URA.RuURA.RuПутин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции. «Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
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Путин пообещал продолжать индексировать пенсии

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