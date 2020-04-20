Коронавирус
News.ruПутин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом
Сотрудничество России с другими государствами в борьбе с коронавирусом носит взаимовыгодный характер и не является «игрой в одни ворота». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт «Интерфакс». Российский лидер привёл в пример Италию, куда Россия направляла специалистов и медтехнику.
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Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава.
с чего всё началось
Оказание Россией помощи другим странам, ведущим борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, — это «не дорога с односторонним движением», заявил на прошедшем в понедельник в режиме видеоконференции совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин.РБК10:10
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Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже доллара за баррель
Обновлено в 20:37 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
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Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
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У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Представители РАН предложили Путину открыть обратно детсады и школы
Заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент Российской Академии наук (РАН) Николай Филатов заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что в стране можно снова открыть школы и детские сады, которые ранее были закрыты из-за коронавируса.
Труд 11:06
Футбол
Федун выступил против проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею продолжения сезона РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 07:36
Общество
В Петербурге могут ввести пропускной режим
В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
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Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове
Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы.
1rnd.ru 08:24
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Всем детям Севастополя выплатят по 3000 рублей
Из бюджета Севастополя всем семьям с детьми выплатят по 3000 рублей на каждого ребенка в связи с экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости Крым 11:48
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В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции
Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя».
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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
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Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости
Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
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Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
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Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума
Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума.
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Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
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Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
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Общество
Заразиться коронавирусом домашние животные могут от хозяев
От хозяев могут заразиться коронавирусом домашние животные.
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Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15