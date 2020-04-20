с чего всё началось

Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава.

Сотрудничество России с другими государствами в борьбе с коронавирусом носит взаимовыгодный характер и не является «игрой в одни ворота». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт «Интерфакс». Российский лидер привёл в пример Италию, куда Россия направляла специалистов и медтехнику.

Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом

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