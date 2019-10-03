Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
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Путин рассказал о предотвращенной гражданской войне в России

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Путин объяснил, как России удалось избежать гражданской войны

Газета.Ru11:57

Путин раскрыл, как Россия в 90-е годы избежала гражданской войны

Московский Комсомолец11:42

Путин рассказал, что спасло Россию от развала в 1990-е годы

RT на русском11:52

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

РИА Новости11:42

Путин рассказал, благодаря кому не началась гражданская война в 90-е годы

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Путин заявил об избежавшей гражданской войны России

РБК11:40
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн

Путин впервые поблагодарил русский народ

Вести.UZ12:32
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
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ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова

После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
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Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
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Очередная индо-пакистанская война перекроет Вторую мировую

Для сравнения: во Второй мировой войне погибли 60-65 миллионов человек, а в Первой — около 10 миллионов.
Популярная механика 11:05
Политика

Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК 17:07
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Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
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Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
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Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Общество

Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Армия и оружие

Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике

В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
ТК Звезда 17:37
Космос

Американцы создали GPS нового поколения

Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия

В Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

По информации СК РФ, в четверг днем в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев были застрелены две сотрудницы частной фирмы.
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Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
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Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
РИА Новости 13:50
Армия и оружие

В России отмечается День Космических войск

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник.
ТК Звезда 18:20
Общество

Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика

Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Кино

Режиссер Макс Самойлов снимает полнометражный фильм по «Сталкеру»

Афиша Daily вчера в 09:00
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The GEEK вчера в 11:10
Шоу-бизнес

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Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
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Шоу-бизнес

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
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США объявили о новых пошлинах на товары из ЕС

США объявили о введении новых пошлин на ввозимые из ЕС воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
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РБК 16:00
Политика

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Политика

Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

Россия шокирована сообщениями о проникновении своего спецназа в Норвегию.
Gazeta.SPb 12:13
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