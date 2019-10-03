Политика
РИА НовостиПутин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Спорт
ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова
После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
Российская газета 17:19
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Наука
Очередная индо-пакистанская война перекроет Вторую мировую
Для сравнения: во Второй мировой войне погибли 60-65 миллионов человек, а в Первой — около 10 миллионов.
Популярная механика 11:05
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Армия и оружие
Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике
В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
ТК Звезда 17:37
Космос
Американцы создали GPS нового поколения
Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
В Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
По информации СК РФ, в четверг днем в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев были застрелены две сотрудницы частной фирмы.
Росбалт 09:16
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
РИА Новости 13:50
Армия и оружие
В России отмечается День Космических войск
Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник.
ТК Звезда 18:20
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Кино
Режиссер Макс Самойлов снимает полнометражный фильм по «Сталкеру»
Афиша Daily вчера в 09:00
Гаджеты
Microsoft Surface Pro X: планшет на фирменном ARM-процессоре
The GEEK вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Шоу-бизнес
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Политика
США объявили о новых пошлинах на товары из ЕС
США объявили о введении новых пошлин на ввозимые из ЕС воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Политика Сегодня вчера в 18:25
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Политика
Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Россия шокирована сообщениями о проникновении своего спецназа в Норвегию.
Gazeta.SPb 12:13