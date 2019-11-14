БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российской экономике удалось избежать рецессии. Об этом глава государства рассказал на саммите БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

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