Политика
РИА НовостиПутин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
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Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАСС17:14
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Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
Российская газета 20:23
Политика
Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Театры
КПРФ осудила запрет детского спектакля «Чиполлино» в Москве
Ранее стало известно, что спектакль под названием «#рябчиковжуй #новыдержитесь», созданный по мотивам повести «Чиполлино», был запрещен к показу на фестивале любительских театров в Москве из-за политической цензуры.
URA.Ru 16:22
Авто
McLaren выпустил 815-сильный суперкар без ветрового стекла
Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.
AutoNews 07:11
Армия и оружие
Два списанных американских катера вошли в состав ВМС Украины
Военно-морские силы Украины взяли на вооружение два списанных американских катера типа Island, которые США передали Киеву еще в 2018 году.
ФАН 09:01
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Политика
Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США
Экс-президент Боливии Эво Моралес осудил решение Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
РИА Новости 20:16
Транспорт
На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов
В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск.
Сахалин.Инфо 21:02
Происшествия
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой, сообщает РЕН. Инцидент произошел в жилом доме в Кяхтинском районе.
Газета.Ru 20:21
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Экономика
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru 12:29
Армия и оружие
NI назвал слабое место США в случае войны с Россией
РИА Новости 20:24
Общество
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
RT на русском вчера в 14:18
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат 16:30
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 12:05
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня вчера в 03:42
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Армия и оружие
Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем
Информационное агентство Bloomberg сообщило о проведении разведывательными организациями США новой оценки возможностей России и Китая в области ведения войны в космосе.
Военное дело вчера в 03:52