Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
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Владимир Путин
Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 17:05
с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС17:14

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Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

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Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

RT на русском18:39

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости17:07

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК16:56
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

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РИА Новости 18:47
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Ранее стало известно, что спектакль под названием «#рябчиковжуй #новыдержитесь», созданный по мотивам повести «Чиполлино», был запрещен к показу на фестивале любительских театров в Москве из-за политической цензуры.
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Военно-морские силы Украины взяли на вооружение два списанных американских катера типа Island, которые США передали Киеву еще в 2018 году.
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Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
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Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
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Экс-президент Боливии Эво Моралес осудил решение Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
РИА Новости 20:16
Транспорт

На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск.
Сахалин.Инфо 21:02
Происшествия

Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой

Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой, сообщает РЕН. Инцидент произошел в жилом доме в Кяхтинском районе.
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Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
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NI назвал слабое место США в случае войны с Россией

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Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
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Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

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В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

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На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
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Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»

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Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
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Армия и оружие

Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем

Информационное агентство Bloomberg сообщило о проведении разведывательными организациями США новой оценки возможностей России и Китая в области ведения войны в космосе.
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Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

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