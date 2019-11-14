Политика
РБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАСС17:14
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Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Авто
Японцы построили самый мощный серийный автомобиль в мире
Компания Aspark, основным бизнесом которой является подбор персонала, показала на автосалоне в Дубае серийную версию электрического гиперкара Owl.
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Экономика
В России с августа обанкротились 90 застройщиков
С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
Происшествия
На военном объекте на юге Сахалина 22-летний контрактник погиб
К сожалению, травмы полученные одним из военных оказались несовместимы с жизнью.
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Соник в кино»
Ролик выпустила компания Paramount Pictures. Лента должна была выйти в широкий прокат в ноябре 2019 года.
Армия и оружие
Минск сообщил об отказе от российской авиабазы в пользу Су-30СМ
Белоруссия решила усилить ВВС истребителями Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории.
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области
Авто
УАЗ разработал необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод совместно с Коломенским опытно-механическим заводом создал фургон на шасси УАЗ Профи с пятиместной кабиной.
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу, передает Bloomberg.
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Происшествия
Возбуждено дело о смерти тюменского курсанта от менингита
Возбуждено уголовное дело о смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища, заболевшего менингитом.
Культура
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Политика
Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Происшествия
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой
Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой, сообщает РЕН. Инцидент произошел в жилом доме в Кяхтинском районе.