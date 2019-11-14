Политика

РБКРБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
Читать в источнике
Комментировать277
Владимир Путин
Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 17:05
с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС17:14

Подробнее о событии

Главные новости к утру 14 ноября

Коммерсантъ23:00

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости17:07

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ru17:33

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС17:14

Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

RT на русском18:39

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК16:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 23:05, Вашингтон
Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

РИА Новости 22:09
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Кино

Завершились съемки девятого «Форсажа»

Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск вчера в 02:10
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Общество

В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»

Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Авто

Японцы построили самый мощный серийный автомобиль в мире

Компания Aspark, основным бизнесом которой является подбор персонала, показала на автосалоне в Дубае серийную версию электрического гиперкара Owl.
Motor вчера в 06:36
Игры

Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии

Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Игромания.ру 08:44
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Экономика

В России с августа обанкротились 90 застройщиков

С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
РБК 05:23
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
РИА Новости 19:03
Происшествия

На военном объекте на юге Сахалина 22-летний контрактник погиб

К сожалению, травмы полученные одним из военных оказались несовместимы с жизнью.
Evo-rus.com 22:30
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Соник в кино»

Ролик выпустила компания Paramount Pictures. Лента должна была выйти в широкий прокат в ноябре 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 08:44
Армия и оружие

Минск сообщил об отказе от российской авиабазы в пользу Су-30СМ

Белоруссия решила усилить ВВС истребителями Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории.
Известия 21:31
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области

Москва 24 04:43
Авто

УАЗ разработал необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод совместно с Коломенским опытно-механическим заводом создал фургон на шасси УАЗ Профи с пятиместной кабиной.
REGNUM 03:59
Политика

Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 20:21
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Происшествия

Возбуждено дело о смерти тюменского курсанта от менингита

Возбуждено уголовное дело о смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища, заболевшего менингитом.
Росбалт 07:41
Культура

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма 00:36
Политика

Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.
Экономика сегодня 18:39
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой

Житель Бурятии взорвал гранату после ссоры с женой, сообщает РЕН. Инцидент произошел в жилом доме в Кяхтинском районе.
Газета.Ru 20:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное