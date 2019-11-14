Политика
РИА НовостиПутин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАССвчера в 17:14
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Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Общество
Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт
Ранее самыми популярными способами обналичивания денег с чужих пластиковых карт была покупка мошенниками вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
Армия и оружие
НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике
По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
Политика
Помпео поздравил Аньес с должностью временного президента Боливии
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил сенатора Боливии Жанин Аньес со вступлением в должность временного президента страны, сообщил в заявлении госдепартамент.
Армия и оружие
75 лет назад британцы потопили легендарный линкор «Тирпиц»
12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Технологии
Атаки хакеров на ТЭК РФ чаще всего приводят к утечке данных
Топливно-энергетические компании РФ в результате хакерских атак чаще всего сталкиваются с утечками информации, а также уничтожением или подменой данных, следует из результатов исследования компании Positive Technologies, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Экономика
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России
Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Наука
Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара
Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Здоровье
В Орске школу закрыли на карантин
В Орске на карантин закрыли школу №15.
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Экономика
Андрей Травников рассказал премьер-министру о развитии села
Вчера, 13 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совещании, которое провёл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в селе Санниково Алтайского края.
Общество
В России хотят в пять раз поднять штрафы за хулиганство
В России собираются в 5 раз увеличить для хулиганов штрафы.
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
В ближайшие дни национальные сборные проведут заключительные матчи в 2019 году в рамках отбора на Евро-2020 или просто товарищеские встречи.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Космос
Предложен новый метод для оценки скорости расширения Вселенной
Международная команда астрофизиков из США, Германии, Дании и Исландии использовала данные об интенсивности гамма-излучения для оценки постоянной Хаббла — показателя, используемого для оценки скорости расширения Вселенной.