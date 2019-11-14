Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАССвчера в 17:14

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Главные новости к утру 14 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВвчера в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новостивчера в 17:07

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАССвчера в 17:14

Путин заявил, что власти смогли спасти экономику России от краха

URA.Ruвчера в 17:13

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ruвчера в 17:33

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБКвчера в 16:56
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Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Общество

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт

Ранее самыми популярными способами обналичивания денег с чужих пластиковых карт была покупка мошенниками вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
Российская газета вчера в 22:45
Армия и оружие

НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике

По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
Рамблер 12 ноября в 07:01
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM вчера в 11:43
Политика

Помпео поздравил Аньес с должностью временного президента Боливии

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил сенатора Боливии Жанин Аньес со вступлением в должность временного президента страны, сообщил в заявлении госдепартамент.
РИА Новости вчера в 21:36
Армия и оружие

75 лет назад британцы потопили легендарный линкор «Тирпиц»

12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
Газета.Ru 12 ноября в 00:25
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM вчера в 20:24
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru вчера в 06:55
Автоспорт

Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»

Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Происшествия

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

Фонтанка.Ру вчера в 12:23
Авто

Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 12 ноября в 04:35
Технологии

Атаки хакеров на ТЭК РФ чаще всего приводят к утечке данных

Топливно-энергетические компании РФ в результате хакерских атак чаще всего сталкиваются с утечками информации, а также уничтожением или подменой данных, следует из результатов исследования компании Positive Technologies, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 23:00
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Футбол

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Экономика

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
РБК вчера в 19:48
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Наука

Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара

Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Здоровье

В Орске школу закрыли на карантин

В Орске на карантин закрыли школу №15.
Orsk.ru вчера в 11:50
Политика

Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 12 ноября в 08:15
Политика

Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН

Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv 12 ноября в 14:06
Экономика

Андрей Травников рассказал премьер-министру о развитии села

Вчера, 13 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в совещании, которое провёл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в селе Санниково Алтайского края.
Сибкрай.ru вчера в 23:19
Общество

В России хотят в пять раз поднять штрафы за хулиганство

В России собираются в 5 раз увеличить для хулиганов штрафы.
Российский Вестник вчера в 11:47
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости вчера в 10:11
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Футбол

Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ

В ближайшие дни национальные сборные проведут заключительные матчи в 2019 году в рамках отбора на Евро-2020 или просто товарищеские встречи.
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Космос

Предложен новый метод для оценки скорости расширения Вселенной

Международная команда астрофизиков из США, Германии, Дании и Исландии использовала данные об интенсивности гамма-излучения для оценки постоянной Хаббла — показателя, используемого для оценки скорости расширения Вселенной.
Индикатор 11 ноября в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
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