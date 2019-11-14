Политика

РБКРБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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Владимир Путин
Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 17:05
с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

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