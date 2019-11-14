Политика

RT на русскомRT на русскомПутин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
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Владимир Путин
Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 17:05
с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин раскрыл подробности того, как РФ избежала рецессии

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Футбол

Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году

Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
RT на русском вчера в 10:33
Автоспорт

Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»

Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Политика

Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Происшествия

Нелегальный цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца

Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением дальневосточного трепанга задержали в Корсакове 12 ноября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
АСТВ 19:31
Происшествия

Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

Lenta.ru 13:23
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны

Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Кино

Завершились съемки девятого «Форсажа»

Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск вчера в 02:10
Теннис

Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
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Общество

КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров

«Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.
Rambler News Service вчера в 00:37
Политика

Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией

По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Expert.ru 07:05
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Allroader.ru 13:14
Происшествия

Воспитательница заставила детей лезть за игрушками в унитаз в Омске

РЕН ТВ 10:26
Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
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СМИ рассказали о кошмаре США и НАТО из-за нового оружия России

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Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Газета.Ru 11:28
Экономика

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
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Создана математическая модель ВИЧ-терапии

Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Индикатор 08:13
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика

В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
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Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец 01:53
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На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
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Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 06:54
Футбол

Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.
Sport24.ru 06:33
Армия и оружие

Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами для США

Военное дело вчера в 22:55
Политика

В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
Газета.Ru 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
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