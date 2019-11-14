Политика
RT на русскомПутин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
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Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАСС17:14
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Футбол
Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году
Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Политика
Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Происшествия
Нелегальный цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца
Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением дальневосточного трепанга задержали в Корсакове 12 ноября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны
Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
Теннис
Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
Общество
КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров
«Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Наука
Создана математическая модель ВИЧ-терапии
Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Футбол
Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.
Армия и оружие
Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами для США
Политика
В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.