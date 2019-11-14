БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.

с чего всё началось

Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.

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