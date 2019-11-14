Политика
РБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАСС17:14
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Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
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Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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Жительница Урала 11 лет держала взаперти троих детей
По предварительным данным, 55-летняя швея Дина Азизова подожгла дом после побега детей.
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Владимир Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Бразилию. Глава государства примет участие в саммите БРИКС.
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В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
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На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов
В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск и в обратных направлениях.
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В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет
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Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
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Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
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Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
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Стартовали продажи телефонов Honor 9X с тройной камерой либо NFC
Сегодня на русском рынке стартовали продажи Honor 9X, который значительно отличается от китайской версии с таким же названием, и еще одной не менее дорогой вариации премиум.
Футбол
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Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Общество
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Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
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В Тюменской области рыба стала причиной вспышки редкой болезни
Источником гаффской болезни у жителей Тюменской области стала рыба из озера Андреевское, сообщили в региональном правительстве.
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Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
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Диабет-аптека «ГУБЕРНСКАЯ» приглашает костромичей на полезную акцию
В Костроме 14 ноября пройдет полезная акция на базе Губернской аптеки «Диабет», узнал KOSTROMA.TODAY.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
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Армия Боливии выразила поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, которая исполняет обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.
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С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, компания SpaceX транслировала запуск в прямом эфире.
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Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.