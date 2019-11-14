Политика

РБКРБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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с чего всё началось

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новости13 ноября в 17:07

Подробнее о событии

Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

REGNUM14 ноября в 08:55

Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru14 ноября в 07:15

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ13 ноября в 17:05

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС13 ноября в 17:14

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости13 ноября в 17:07

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ13 ноября в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК13 ноября в 16:56
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Происшествия

СК проводит проверку по факту смерти Никиты Исаева

Следователи начали проверку по факту скоропостижной смерти директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева.
BFM.ru вчера в 07:50
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Футбол

«Краснодар» обыграл «Ростов» с Мамаевым в товарищеском матче

Футболисты "Краснодара" обыграли "Ростов" в товарищеском матче, прошедшем в Краснодаре в воскресенье.
РИА Новости 09:52
Общество

Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств

Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала "Вечерней Москве", как с помощью обычных продуктов можно избавиться от боли в горле.
РИА Новости 06:46
Политика

Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно

Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 09:07
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science 15 ноября в 03:57
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Известия 08:58
Политика

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Общество

Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

Что касается второй очереди, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: на данный момент причин для беспокойства нет, хотя критику по поводу прошлых уголовных дел он называет обоснованной и рад тому, что те, кто воровал, осужден и находится в местах не столь отдаленных.
Вести.Ru 09:35
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия вчера в 08:40
Происшествия

В России нашли дорогу со столбами посередине

В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Lenta.ru 08:34
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Вести.Ru 08:30
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Авто

Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России

На самом деле, исторически многие автомобилисты всегда "в душе" любили кросс-версии, которые на российском рынке были представлены в основном Audi Allroad и Volvo Cross Country.
Российская газета 08:40
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Финансы

Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам

Резкое снижение ключевой ставки Центробанка в конце октября (сразу на пол процентного пункта до 6,5%) ударило по интересам вкладчиков.
Ведомости 01:52
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
РИА Новости 09:26
Теннис

Циципас обыграл Федерера в полуфинале Итогового турнира ATP

ProstoProSport вчера в 11:19
Автоспорт

Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
RT на русском вчера в 18:49
Политика

Наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на электрокаре

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подвез в воскресенье министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 на электрокаре, сообщила пресс-служба Минпромторга.
ТАСС 07:39
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Шоу-бизнес

Варнава оценила длинные ноги Полины Гагариной — фото

Пятый канал 01:35
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
StarHit.ru вчера в 10:00
Происшествия

Автобус сбил женщину с ребенком в Москве

РБК 09:18
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о домашнем насилии

Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы в соцсетях и по электронной почте.
Рифей-Пермь вчера в 06:10
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