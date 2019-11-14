Политика

РБКРБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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с чего всё началось

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новости13 ноября в 17:07

Подробнее о событии

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости13 ноября в 17:07

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ13 ноября в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Известия13 ноября в 18:28

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС13 ноября в 17:14

Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru14 ноября в 07:15

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ13 ноября в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК13 ноября в 16:56
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Экономика

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.
Известия вчера в 23:45
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости вчера в 07:00
Общество

Билл Гейтс обошел Безоса в рейтинге миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял лидирующую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
РЕН ТВ 15 ноября в 23:13
Теннис

Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:59
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов в районе университетского городка Гонконгского политехнического университета, в ответ они начали бросать бутылки с зажигательной смесью, сообщает AFP.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Кино

В продолжении мультфильма «Ну погоди» появятся новые персонажи

В новых сериях мультсериала «Ну погоди» появятся новые персонажи, об этом сообщила RT председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
РБК 02:51
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Наука

Каким образом кофе может продлить жизнь

Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
MedikForum.ru 14 ноября в 02:27
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Футбол

Красота дня – болельщица «Ювентуса» Франческа Тадже, фото

По ходу встречи в объектив телекамер попала прекрасная болельщица «Ювентуса» Франческа Тадже, которая мгновенно стала звездой «Инстаграма».
Чемпионат 01:00
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии.
Чемпионат вчера в 11:23
Здоровье

В Оренбуржье из-за вспышек пневмонии на карантин закрыли три школы

В Оренбургской области три школы закрыли на карантин из-за вспышек пневмонии.
Orsk.ru 02:00
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
RT на русском 02:52
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Политика

Трамп пообещал немного посмотреть слушания по импичменту

Начало слушаний по импичменту, которые состоятся 15 ноября в Конгрессе, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посмотрит, а основную часть — нет, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
REGNUM 15 ноября в 15:45
Политика

В Белоруссии начались выборы в парламент

В Белоруссии начались выборы в парламент, передает канал "Россия 24". За их ходом следит более тысячи международных наблюдателей.
Вести.Ru 02:50
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Здоровье

Врачи перечислили продукты для укрепления суставов

РЕН ТВ 02:53
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости 15 ноября в 14:50
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
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