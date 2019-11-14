Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.

Происшествия Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Хоккей Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Фигурное катание Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года» Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова и олимпийская чемпионка 2016 года гимнастка Маргарита Мамун встретились на премии журнала Glamour «Женщина года» и сделали совместные фотографии.

Технологии Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.

Экономика В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

Гаджеты Представлена раскладушка с гибким экраном Motorola Razr Motorola наконец представила первый в истории смартфон-раскладушку с гибким экраном — Razr.

Общество Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт Ранее самыми популярными способами обналичивания денег с чужих пластиковых карт была покупка мошенниками вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.

Наука Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.

Политика Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.

Общество НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Футбол Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов» Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе.

Авто Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

Политика Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400 Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.

Происшествия Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Космос Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.

Общество В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь» Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).

Общество В Центральной России наступит зимнее «бабье лето» Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.