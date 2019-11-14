Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
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Владимир Путин
Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 17:05
с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС17:14

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Главные новости к утру 14 ноября

Коммерсантъ23:00

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК16:56

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС17:14

Путин заявил, что власти смогли спасти экономику России от краха

URA.Ru17:13

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости17:07

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ru17:33
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Происшествия

Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска

Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.
РБК 23:09
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Хоккей

Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии

Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru 23:29
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Фигурное катание

Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года»

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова и олимпийская чемпионка 2016 года гимнастка Маргарита Мамун встретились на премии журнала Glamour «Женщина года» и сделали совместные фотографии.
Sportbox.RU 12:49
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Гаджеты

Представлена раскладушка с гибким экраном Motorola Razr

Motorola наконец представила первый в истории смартфон-раскладушку с гибким экраном — Razr.
Ferra 23:15
Общество

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт

Ранее самыми популярными способами обналичивания денег с чужих пластиковых карт была покупка мошенниками вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
Российская газета 22:45
Наука

Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара

Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.
Российская газета 21:00
Политика

Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Общество

НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 23:31
Футбол

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе.
Donnews.ru 10:37
Авто

Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach

Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
MotorPage.Ru 02:41
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 23:14
Происшествия

В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

РБК 21:29
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 04:24
Общество

В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь»

Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).
Подъём 03:40
Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Актуальные Новости вчера в 05:42
Общество

В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»

Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов

Газета.Ru 22:36
Футбол

Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду

News.ru вчера в 07:58
Общество

Водителей захотели штрафовать за шипованные шины не по сезону

"Автодор" предложил сократить срок использования шипованных шин и штрафовать всех, кто ездит на них слишком долго.
РЕН ТВ вчера в 09:53
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