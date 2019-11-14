Политика

РБКРБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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с чего всё началось

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новости13 ноября в 17:07

Подробнее о событии

Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

REGNUM14 ноября в 08:55

Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru14 ноября в 07:15

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости13 ноября в 17:07

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС13 ноября в 17:14

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ13 ноября в 19:42

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ13 ноября в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК13 ноября в 16:56
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В акции «Онкопоиск» приняли участие 62 тысячи якутян

О результатах акции «Онкопоиск» и ввода центров амбулаторной онкологической помощи в районах рассказала министр здравоохранения республики Елена Борисова.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Кино

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Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Происшествия

Мать убитой аспирантки с похорон увезли в реанимацию

Прибывшая скорая увезла женщину в больницу, пишет «Царьград». Сейчас она находится в реанимации. Об этом рассказал отец убитой девушки.
Петербургский дневник 10:57
Авто

АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому

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Новая газета 04:29
Киберспорт

Nikobaby: «Loda не является тренером Alliance»

Николай Nikobaby Николов рассказал, что Джонатан Loda Берг не работает с текущим составом Alliance по Dota 2. В интервью Михаилу Olsior Звереву керри команды также объяснил, почему он хотел бы обыграть Team Liquid.
CyberSport.ru 13:05
Здоровье

В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей

Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
Южноуральская панорама вчера в 07:00
Армия и оружие

В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ

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Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Авто

Ferrari представила новое купе Ferrari Roma

Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
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Общество

В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в общежитии в Киеве

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве 16 ноября, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Кино

Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
RuNews24.ru 14 ноября в 03:26
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 16:58
Политика

Матвиенко рассказала о дате визита Путина на Кубу

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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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Спорт

Нуждов: Драчев неправомерно изменил критерии отбора в сборную России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) единолично и неправомерно изменил критерии отбора российских биатлонистов в национальную команду на международные старты, включая первые три этапа Кубка мира.
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Экономика

Первый российский планшет: Будущее теряется в тумане

Главным тормозом развития отечественного производства микропроцессоров является не столько неспособность кураторов из "Ростеха" коммерциализировать отечественную отрасль чипов, сколько низкая рентабельность подобных проектов, реализация которых не дает топ-менеджерам миллионных зарплат.
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Канье Уэст дважды выступил в техасской тюрьме

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Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
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Родной язык предсказал успех в обучении иностранному

Авторы пришли к выводу, что родной язык человека можно считать определяющим фактором того, насколько хорошо он усвоит иностранный язык, а успех зависит от схожести двух языков.
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Правительство Германии в четверг приняло закон «О защите от кори», в соответствии с которым прививки от заболевания в стране теперь станут обязательными.
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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

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Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

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Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
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