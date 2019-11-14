Политика
РБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
Lenta.ru вчера в 22:09
Армия и оружие
Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
Соломонов сообщил, что в «Московский институт теплотехники» ранее создал ракетный комплекс «Тополь-М».
Политика Сегодня вчера в 20:36
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили 12 ноября в 21:32
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Космос
Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа
Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец 12 ноября в 09:55
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
Происшествия
В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники
ТАСС вчера в 23:09
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Хоккей
Российские хоккеисты проиграли команде WHL в пятом матче Суперсерии
Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче Суперсерии — 2019.
REGNUM 00:54
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области
Москва 24 вчера в 04:43
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Pravda.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru вчера в 04:29
Фигурное катание
Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года»
Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова и олимпийская чемпионка 2016 года гимнастка Маргарита Мамун встретились на премии журнала Glamour «Женщина года» и сделали совместные фотографии.
Sportbox.RU вчера в 12:49
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости вчера в 10:11
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Mi Watch теперь в продаже
Vevby.ru 11 ноября в 20:49
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.
Lenta.ru 00:08
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07