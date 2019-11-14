Политика
ИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАССвчера в 17:14
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Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Происшествия
СК призвал СМИ не распространять неверные данные о ЧП в Благовещенске
Как писал News.ru, глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание проверить охранную систему благовещенского колледжа, где студент устроил стрельбу, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Политика
Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Политика
В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.
Общество
Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом
Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Наука
Создана математическая модель ВИЧ-терапии
Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Культура
Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»
Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Пугачёва заработала за концерт в Минске
Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов оценил, сколько певица Алла Пугачёва заработала за выступление, которое 2 ноября состоялось в Минске.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Политика
Госдума предложила установить признаки для квалифицирования иноагентов
В поправки к резонансному законопроекту о СМИ-иноагентах предлагают ввести классифицирующие признаки, по которым организация или физическое лицо может быть признаны таким агентом.
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Спорт
Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени
Олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Малышко одержал победу в первом контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени, не допустив ни одного промаха.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Гаджеты
Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Кино
Режиссер «Джокера» рассказал, каким будет сиквел
Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик.
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.