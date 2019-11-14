Политика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАССвчера в 17:14

Подробнее о событии

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

RT на русскомвчера в 18:39

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБКвчера в 16:56

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ruвчера в 17:33

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАССвчера в 17:14

Путин заявил, что власти смогли спасти экономику России от краха

URA.Ruвчера в 17:13

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъвчера в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Известиявчера в 18:28
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Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Происшествия

СК призвал СМИ не распространять неверные данные о ЧП в Благовещенске

Как писал News.ru, глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание проверить охранную систему благовещенского колледжа, где студент устроил стрельбу, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления.
News.ru 03:38
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru вчера в 04:29
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Политика

Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
АБН вчера в 20:18
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Политика

В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.
РИА Новости 03:45
Общество

Песков не стал комментировать историю с «Аэрофлотом» и толстым котом

Как сообщалось, "Аэрофлот" аннулировал все бонусные мили пассажира (370 тыс.), которые он налетал за 14 лет, за провоз в салоне кота, весившего более 8 кг.
Интерфакс вчера в 09:38
Авто

Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.
AutoNews 02:46
Гаджеты

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Astera вчера в 14:33
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ вчера в 11:31
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Наука

Создана математическая модель ВИЧ-терапии

Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Индикатор вчера в 08:13
Культура

Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»

Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Lenta.ru 01:54
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Пугачёва заработала за концерт в Минске

Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов оценил, сколько певица Алла Пугачёва заработала за выступление, которое 2 ноября состоялось в Минске.
News.ru 04:02
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Политика

Госдума предложила установить признаки для квалифицирования иноагентов

В поправки к резонансному законопроекту о СМИ-иноагентах предлагают ввести классифицирующие признаки, по которым организация или физическое лицо может быть признаны таким агентом.
Известия 12 ноября в 08:00
Армия и оружие

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России

Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело 12 ноября в 22:24
Спорт

Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени

Олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Малышко одержал победу в первом контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени, не допустив ни одного промаха.
Чемпионат 03:31
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Гаджеты

Появились новые данные о видеокартах Intel Xe

Игромания.ру вчера в 16:23
Футбол

Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Кино

Режиссер «Джокера» рассказал, каким будет сиквел

Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик.
РИА Новости 04:14
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
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