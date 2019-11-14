Политика
ИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.ТАССвчера в 17:14
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Происшествия
Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек
Политика Сегодня вчера в 21:56
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Здоровье
В Тюменской области рыба стала причиной вспышки редкой болезни
Источником гаффской болезни у жителей Тюменской области стала рыба из озера Андреевское, сообщили в региональном правительстве.
Fishnews 12 ноября в 22:51
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Наука
Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара
22 октября сообщалось, что ученые из Медицинского колледжа Джорджии (США) выяснили, что употребление сахара крайне вредно для людей с ожирением, так как нарушает циркадные ритмы организма и повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 22:17
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Политика
В Ростове назвали число граждан ДНР и ЛНР, получивших паспорта РФ
На территории Ростовской области с июня 2019 года работают два пункта по вопросам миграции МВД России, которые в упрощенном порядке выдают паспорта РФ гражданам ЛНР и ДНР.
РЕН ТВ вчера в 13:35
Армия и оружие
Число жертв израильских ударов по сектору Газа возросло до 32
Московский Комсомолец вчера в 21:48
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru вчера в 08:11
Армия и оружие
В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы
Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Армия и оружие
Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru вчера в 12:30
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Футбол
Вилья объявил о завершении карьеры
Евро-футбол.ру вчера в 02:23
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Авто
Компания Ferrari представила новое купе Roma
Компания Ferrari представила новое купе Roma. Своё название новинка получила в честь столицы Италии.
Тарантас Ньюс вчера в 23:38
Авто
Subaru Forester для России обновился и подорожал
Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 04:23
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 12 ноября в 06:57
Происшествия
Суд арестовал одного из подозреваемых в угрозах судье
Росбалт вчера в 09:25
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Как сообщает «Коммерсант», рост цен в большей или меньшей степени затрагивает все бренды, при этом они не боятся отрицательной динамики автомобильного рынка России.
32CARS.ru 10 ноября в 23:27
Здоровье
В Коми больше 33,5 тысяч человек болеют сахарным диабетом
В Коми больше 33,5 тысяч человек болеют сахарным диабетом.
АиФ Коми 01:09
Общество
Продюсер: концерты Галкина в России могут запретить
На выступлении в Новосибирске Галкин сообщил о том, что на ТВ в отношении него уже введена цензура, в частности, ему запрещено шутить на политические темы.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:18