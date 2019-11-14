Политика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАССвчера в 17:14

Подробнее о событии

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВвчера в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБКвчера в 16:56

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ruвчера в 17:33

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАССвчера в 17:14

Путин заявил, что власти смогли спасти экономику России от краха

URA.Ruвчера в 17:13

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъвчера в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

RT на русскомвчера в 18:39
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Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

Русская Планета вчера в 21:14
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия

СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета (ЕС) Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Здоровье

В Ростове школу закрыли на карантин из-за пневмонии

Школу №86 в Ростове-на-Дону закрыли на карантин. Учебный процесс приостановлен из-за вспышки пневмонии среди учеников.
1rnd.ru вчера в 09:28
Теннис

Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:49
Политика

В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга

В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Происшествия

Задержаны ростовский глава управления ФСИН Даххаев и его замы

Телеканал 360° вчера в 04:18
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 02:40
Армия и оружие

Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике

Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.
Взгляд.ру 00:51
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

СК заявил о распространении недостоверной информации о стрельбе в Благовещенске

СК РФ призвал СМИ не распространять недостоверные данные об инциденте со стрельбой в Благовещенске, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства.
Rambler News Service 02:40
Авто

Toyota Camry получила полный привод RAV4

Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
Футбол

Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.
Нева Спорт 02:32
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Космос

Венера обитаема: ученые нашли новые доказательства присутствия жизни в далеком прошлом планеты

Экология Регионов вчера в 02:59
Авто

«АвтоВАЗ» запустил продажи новой Lada Granta в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Автоновости дня вчера в 09:04
Политика

В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Общество

В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 13:18
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

Под Курганом ребенка насмерть сбили на глазах у матери

Трагедия произошла в 7.20 14 ноября на 14-м километре дороги Курган—Половинное (в районе деревни Лукино).
URA.Ru 02:03
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