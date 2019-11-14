Политика

РБКРБКПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Российским властям удалось сдержать экономику страны от сползания в рецессию. Об этом на саммите БРИКС в Бразилии заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
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с чего всё началось

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новости13 ноября в 17:07

Подробнее о событии

Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

REGNUM14 ноября в 08:55

Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru14 ноября в 07:15

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВ13 ноября в 19:42

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАСС13 ноября в 17:14

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новости13 ноября в 17:07

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъ13 ноября в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБК13 ноября в 16:56
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Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
Известия 04:44
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Происшествия

СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом

Следователи организовали проверку по факту обрушения жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.
RT на русском 03:18
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Lenta.ru 04:57
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Общество

Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца

В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Lenta.ru вчера в 18:57
Финансы

Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе

Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Свободная Пресса вчера в 14:03
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает БелТА.
РБК 05:06
Происшествия

Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге

Российская газета 03:56
Происшествия

Падение частного самолета под Петербургом попало на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварийной посадки легкомоторного частного самолета во Всеволожском районе Ленинградской области.
Lenta.ru вчера в 11:16
Музыка

Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube

За два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 09:59
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Политика

СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

В качестве превосходств Rafale издание называет дальность полета в 780–1055 км (400–550 км у Су-30МКИ); возможность делать пять боевых вылетов в сутки, а не три, как у российского самолета; превышающую в полтора раза длительность барражирования.
РБК 04:48
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

Вести.Ru вчера в 14:50
Общество

Airbus может построить самолет без вредных выбросов к 2030 году

Коммерсантъ вчера в 23:45
Фигурное катание

Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Происшествия

В Рязанской области упал военный беспилотник

Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
Коммерсантъ вчера в 11:20
Гаджеты

Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе аккумулятора и через какое время его нужно менять.
ТК Звезда вчера в 19:35
Армия и оружие

Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии

Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.
Российская газета 14 ноября в 03:24
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Политика

Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года

Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Газета.Ru 15 ноября в 05:46
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