Политика
ИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.РИА Новости13 ноября в 17:07
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Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию
ТАСС13 ноября в 17:14
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Политика
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