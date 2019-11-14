Политика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
ТАССвчера в 17:14

Подробнее о событии

Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

REGNUM08:55

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВвчера в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБКвчера в 16:56

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАССвчера в 17:14

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

РИА Новостивчера в 17:07

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъвчера в 17:05

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ruвчера в 17:33
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Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14:12
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РИА Новости 07:58
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Единоборства

Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания

Спорт-Экспресс вчера в 11:18
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Российская газета 18:23
Хоккей

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
Транспорт

Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы

РИА Сахалин-Курилы 17:51
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом чемпионате ATP

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.
REGNUM 00:31
Спорт

Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11

Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
Матч ТВ 11:16
Транспорт

В Петербурге разовый проезд может подорожать на 10 рублей

В Петербурге могут на 10 рублей поднять тариф на разовый проезд на общественном транспорте. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Neva.Today 14:06
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Финансы

Международные резервы России снизились на $1,8 млрд

Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой

Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru 07:32
Экономика

Средний срок ипотеки в России вырос на два года

«Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и три месяца), что почти на два года (22 месяца) превышает показатель 2018 года», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 21:35
Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча

Свободная Пресса вчера в 07:30
Политика

Путин назвал девиз, под которым пройдет саммит БРИКС в России

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что саммит БРИКС в РФ пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста», пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 11:47
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 17:10
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru 10:04
Происшествия

Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек

На трассе Агинск-Дульдурга вчера вечером произошло смертельное ДТП.
Российская газета вчера в 20:41
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Энергетика

Почему Польша резко сократила поставки газа из России

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Газета.Ru 10:38
Кино

Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети

В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
iReactor вчера в 02:46
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
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Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
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Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
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Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

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Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Космос

В России разработали спутник для сжигания космического мусора

Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета вчера в 01:52
Как работают Яндекс.Новости?
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