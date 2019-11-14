Политика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
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Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВвчера в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

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На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
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