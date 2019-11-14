Политика
ИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.РИА Новостивчера в 17:07
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