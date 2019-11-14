Политика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новостивчера в 17:07

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Путин уверен, что российской экономике удалось избежать рецессии

News.ru07:15

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВвчера в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

RT на русскомвчера в 18:39

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ruвчера в 17:33

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАССвчера в 17:14

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъвчера в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБКвчера в 16:56
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Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Стрелок из Благовещенска мог мстить за изнасилование своей девушки

Daily Storm 03:07
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений

Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета 07:06
Политика

Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений

Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Российская газета 05:03
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Политика

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
RT на русском 06:42
Политика

Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
REGNUM 06:45
Политика

Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 19:57
Общество

Путин подписал закон о сокращенном трудовом дне для женщин в селе

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении сокращенного рабочего дня для работниц в сельской местности.
РЕН ТВ 12 ноября в 15:15
Хоккей

Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии

Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
RT на русском 02:45
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Кино

Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах

Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Neva.Today вчера в 15:20
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Армия и оружие

КНР считает Россию способной уничтожить США «десять раз»

МедиаПоток 12 ноября в 12:40
Политика

Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Кино

Netflix продлил сериал «Ведьмак» до его премьеры

Культуромания 02:40
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество

Медведев рассказал, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2019 году

Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2019 года, есть регионы, которые прошли ее хуже, среди них Крым и Камчатка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:00
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
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Загитова рассказала о своем отношении к социальным сетям

Газета.Ru 06:22
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
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Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

РБК вчера в 17:11
Хоккей

Знаменитый кот с лишним весом посетил хоккейного тренера

Кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из-за двух лишних килограммов, пришел в хоккейный клуб «Адмирал» на тренировку — фотографии опубликованы в Instagram.
Sibnet Новости 06:02
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Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
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Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры

Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
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Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
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Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»

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Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
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