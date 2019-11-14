Политика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
РИА Новостивчера в 17:07

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Экономика РФ стабилизировалась за счет реформ правительства — Опора России

REGNUM08:55

Путин рассказал, как РФ избежала рецессии

РЕН ТВвчера в 19:42

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

РБКвчера в 16:56

Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Lenta.ruвчера в 17:33

Путин заявил, что российскую экономику удалось удержать от сползания в рецессию

ТАССвчера в 17:14

Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Коммерсантъвчера в 17:05

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

RT на русскомвчера в 18:39
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Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 04:27
Происшествия

Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

РИА Новости 13:32
Политика

Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе

РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.
ТАСС 15:23
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой

Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Летидор 12 ноября в 08:46
Гаджеты

Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Ferra 12:25
Общество

В Венеции ввели режим ЧС из-за наводнения

Коммерсантъ 14:35
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Политика

Еврокомиссия начала расследование против Великобритании

В Еврокомиссии подчеркнули, что дважды письменно просили это сделать, но в британском правительстве сказали, что не могут из-за предстоящих выборов 12-го декабря.
Эхо Москвы 15:58
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service 14:41
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
REGNUM 07:42
Политика

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Российская газета 15:58
Общество

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Технологии

Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы

Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
News.ru 07:26
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Транспорт

Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году

Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
ТАСС 15:59
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку, чтобы разрешить ситуацию с санкциями из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.
Мойка78 12 ноября в 23:26
Гаджеты

Honor представил смартфон с ночным режимом на фронтальной камере

Honor 20S оснащен специальным режимом ночной съёмки во время создания селфи, который помогает добиться качественных фотографий даже при недостаточном освещении.
IT-World вчера в 04:48
Происшествия

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета вчера в 00:28
Общество

Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
МИР 24 06:08
Общество

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Политика

Путин прокомментировал ситуацию в Боливии

Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
RT на русском 14:19
Космос

На межзвездной комете Борисова нашли следы воды

Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
N+1 08 ноября в 19:01
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
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