В рамках интервью для проекта «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент оценил изменения в структуре малого бизнеса в России, отметив, что он с каждым годом становится все более технологичным.

Путин рассказал об изменениях малого бизнеса в России

Политика В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

Общество Меган Маркл расплакалась перед отъездом в Канаду без принца Гарри Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Политика Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансы Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Футбол Клопп назвал футбол «Атлетико» ненастоящим Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в дополнительное время в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" из Мадрида.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Общество Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Происшествия Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Российский рынок акций обвалился на открытии торгов Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.