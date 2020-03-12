Экономика
ГородовойПутин рассказал об изменениях малого бизнеса в России
В рамках интервью для проекта «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент оценил изменения в структуре малого бизнеса в России, отметив, что он с каждым годом становится все более технологичным.
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Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Киберспорт
Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса
Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Общество
Меган Маркл расплакалась перед отъездом в Канаду без принца Гарри
Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Общество
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Общество
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Политика
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Футбол
Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Финансы
Bloomberg (США): Путин не так уж устойчив к обрушению цен на нефть, как он демонстрирует (Bloomberg)
После начала «нефтяной войны», которая потрясла мировые рынки, Россия хвасталась, что она может справиться с ценой на нефть на уровне 25 долларов за баррель в течение следующего десятилетия.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Футбол
Клопп назвал футбол «Атлетико» ненастоящим
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в дополнительное время в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" из Мадрида.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек
По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Роспотребнадзор дал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Роспотребнадзор подготовил инструкцию по обнаружению коронавируса и профилактике заражения.
Общество
Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН
Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
Экономика
Российский рынок акций обвалился на открытии торгов
Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Общество
Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой
Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.