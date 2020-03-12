В рамках интервью для проекта «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент оценил изменения в структуре малого бизнеса в России, отметив, что он с каждым годом становится все более технологичным.

Путин рассказал об изменениях малого бизнеса в России

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