Экономика
ГородовойПутин рассказал об изменениях малого бизнеса в России
В рамках интервью для проекта «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент оценил изменения в структуре малого бизнеса в России, отметив, что он с каждым годом становится все более технологичным.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия
Названа причина смерти пациента московской больницы для зараженных коронавирусом
Умерший в медицинском центре в московском районе Коммунарка пациент не был заражен коронавирусом.
Общество
Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта
В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
Здоровье
В ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) один россиянин заразился коронавирусом.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Под Калининградом упавшее дерево насмерть придавило школьницу
По предварительной информации, росшее у дороги дерево от порыва ураганного ветра упало на тротуар у проезжей части Калининградского шоссе и нанесло ребёнку смертельные травмы.
Общество
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка нового коронавируса в мире приобрела характер пандемии.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Экономика
Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году
Уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться.
Автоспорт
Первый этап сезона «Формулы-1» отменен из-за коронавируса
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Происшествия
В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином
Жители дагестанского села Джемикент устроили самосуд и сильно избили мужчину, осквернившего могилу их матери.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Общество
В Минтруде рассказали об упрощении системы выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об усовершенствовании системы выплат на детей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
СМИ сообщили о коронавирусе у члена администрации Болсонару
Тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат, сообщает портал Globo.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Политика
Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет разорвал с посольством России договоры аренды земельных участков для строительства новых помещений диппредставительства, передаёт «Укринформ».
Игры
CD Projekt опровергла слухи о новом «Ведьмаке»
Кино
Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Гаджеты
IPhone 12 получит 3D-камеру World Facing
Китайские источники сообщают, что по крайней мере одна модель iPhone 12 получит совершенно новую 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.