Экономика

ГородовойГородовойПутин рассказал об изменениях малого бизнеса в России

В рамках интервью для проекта «ТАСС» «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент оценил изменения в структуре малого бизнеса в России, отметив, что он с каждым годом становится все более технологичным.
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Путин оценил развитие малого бизнеса в России

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ТАСС02:41
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
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Путин назвал бизнесменов жуликами

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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка нового коронавируса в мире приобрела характер пандемии.
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Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
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Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

Уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться.
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Первый этап сезона «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
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Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Газета.Ru 11:51
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Россия закроет въезд гражданам Италии

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Lenta.ru 12:27
Происшествия

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

Жители дагестанского села Джемикент устроили самосуд и сильно избили мужчину, осквернившего могилу их матери.
Вести.Ru 04:54
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Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
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Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
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В Минтруде рассказали об упрощении системы выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об усовершенствовании системы выплат на детей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
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Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России

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CD Projekt опровергла слухи о новом «Ведьмаке»

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IPhone 12 получит 3D-камеру World Facing

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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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