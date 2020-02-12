Экономика
Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики
Экономика сегодня12 февраля в 06:24
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