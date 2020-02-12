Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

Общество В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Политика Макрон высказался об антироссийских санкциях Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Шоу-бизнес Полина Гагарина зарабатывает больше мужа в 140 раз У Дмитрия Исхакова есть собственная студия и постоянная база заказчиков, однако у него получается зарабатывать около 200 тысяч рублей каждый месяц.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции 23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.