Политика

Москва 24Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

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Путин: «Финансовые резервы России превышают $125 млрд»

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Путин рассказал о финансовых резервах России

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Lenta.ruвчера в 06:44

Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

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Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

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Путин: накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики

РИА Новостивчера в 06:14
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Назван состав российской сборной на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

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Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс вчера в 18:16
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В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
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Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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Анализ бактерий, населяющих четыре станции метро — Римскую, Достоевскую, Сретенский бульвар и Выставочную — показал, что разнообразие микроорганизмов коррелирует с величиной пассажиропотока, а костяк московской «метробиоты» составляют те же роды, что и в подземке Нью-Йорка.
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Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa вчера в 04:22
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
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В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте

Температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Шоу-бизнес

Петросян перевел Степаненко миллиард рублей

Юмористка Елена Степаненко получила от экс супруга, артиста Евгения Петросяна, миллиард рублей.
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Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:39
Общество

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русском вчера в 23:40
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Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Экономика

Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка

По словам главы Сбербанка, дивидендная доходность банка позволяет говорить о том, что ФНБ получит значительно больший доход от акций, чем от любых других инвестиций.
Известия вчера в 08:06
Политика

Сандерс и Буттиджич лидируют у демократов на праймериз в Нью-Гэмпшире

Сенатор Берни Сандерс (Вермонт) и бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич лидируют на праймериз демократической партии США в штате Нью-Гемпшир.
Ведомости 11 февраля в 21:42
Шоу-бизнес

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Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Происшествия

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина.
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Происшествия

Экс-главу Миасса Станислава Третьякова отвезли в Следственный комитет

Адвокат Сергей Колосовский сообщил, что Станислав Третьяков «незаконно удерживается» в СК.
ФедералПресс 01:19
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
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Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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Сценарист Mass Effect Дрю Карпишин рассказал о корпоративности BioWare

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Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
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Xiaomi Mi 10 показали на официальном фото до запуска

Официальный рендер, показанный Xiaomi на Weibo, говорит о том, что Mi 10 будет иметь изогнутый дисплей.
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Армия и оружие

Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
РИА Новости вчера в 16:41
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