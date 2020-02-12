Политика
Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом
Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Наука
Бактериальное население метро Москвы и Нью-Йорка оказалось похожим
Анализ бактерий, населяющих четыре станции метро — Римскую, Достоевскую, Сретенский бульвар и Выставочную — показал, что разнообразие микроорганизмов коррелирует с величиной пассажиропотока, а костяк московской «метробиоты» составляют те же роды, что и в подземке Нью-Йорка.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Общество
В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте
Температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Петросян перевел Степаненко миллиард рублей
Юмористка Елена Степаненко получила от экс супруга, артиста Евгения Петросяна, миллиард рублей.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Экономика
Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка
По словам главы Сбербанка, дивидендная доходность банка позволяет говорить о том, что ФНБ получит значительно больший доход от акций, чем от любых других инвестиций.
Политика
Сандерс и Буттиджич лидируют у демократов на праймериз в Нью-Гэмпшире
Сенатор Берни Сандерс (Вермонт) и бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич лидируют на праймериз демократической партии США в штате Нью-Гемпшир.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Происшествия
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина.
Происшествия
Экс-главу Миасса Станислава Третьякова отвезли в Следственный комитет
Адвокат Сергей Колосовский сообщил, что Станислав Третьяков «незаконно удерживается» в СК.
Армия и оружие
В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе
Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Игры
Сценарист Mass Effect Дрю Карпишин рассказал о корпоративности BioWare
Общество
Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Россияне пока не заразились коронавирусом на взятом под карантин круизном лайнере Diamond Princess.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 показали на официальном фото до запуска
Официальный рендер, показанный Xiaomi на Weibo, говорит о том, что Mi 10 будет иметь изогнутый дисплей.
Армия и оружие
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".