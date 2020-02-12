Экономика

Москва 24Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Путин рассказал о финансовых резервах России

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Путин рассказал о финансовых резервах России

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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

Экономика сегодня12 февраля в 06:24

Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

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REGNUM12 февраля в 06:14

Путин: накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики

РИА Новости12 февраля в 06:14
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
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Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

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Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса

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Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
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Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

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Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
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Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
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Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
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Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

StarHit.ru вчера в 12:30
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Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
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Футбол

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«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
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В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости вчера в 02:58
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Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей

Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты.
РИА Новости вчера в 03:07
Общество

Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Lenta.ru 01:59
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От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни

Регион online вчера в 17:46
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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Политика

Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
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Общество

ФАС обнародовала проект о предустановке отечественного ПО на смартфоны

Согласно проекту, предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года.
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Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.
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Свечников вышел на 6-е место по голам в НХЛ среди тинейджеров

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