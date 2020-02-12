Экономика
Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики
Экономика сегодня12 февраля в 06:24
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Общество
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Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
Как сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, ночью в общежитии химико-технологического института произошёл конфликт между студентами и работниками общежития.
Политика
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Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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Православные отмечают Сретение Господне
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Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
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Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
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«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Общество
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Здоровье
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты.
Общество
Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России
МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Здоровье
От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
Общество
ФАС обнародовала проект о предустановке отечественного ПО на смартфоны
Согласно проекту, предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года.
Политика
Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.
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