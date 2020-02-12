Экономика
Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Армия и оружие
Россия разместит средства ПВО на базе в Киргизии
Гаджеты
Samsung показал новый складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Трансляция шла на YouTube-канале производителя.
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Sahara Horizon
Заказать Land Cruiser 200 Sahara Horizon можно за 129 090 австралийских долларов, то есть примерно за 5,5 млн рублей по текущему курсу.
Интернет
Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
Общество
Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет
Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
Политика
Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных
Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Общество
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Здоровье
Газета The Times написала о «гибели» российского здравоохранения
Британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказала, что здравоохранение в России гибнет, пишет Взгляд.ру.
Происшествия
Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде
В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Армия и оружие
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Как подписывали Минские соглашения Антон Лисицын Ровно пять лет назад в Минске подписали документ, который должен был положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.
Здоровье
Названы основные симптомы инсульта у женщин
Нольте напомнил, что основными симптомами инсульта становятся мышечная слабость, нарушение речи, односторонне онемение кожи.
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Происшествия
Опубликовано видео с оставленным у перехода метро младенцем
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с младенцем, которого оставили у перехода станции метро «Парк Победы» в Москве.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Здоровье
В России вылечили второго пациента с коронавирусом
Пока в России больше не было выявлено случаем заражения коронавирусом.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".