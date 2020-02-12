Экономика
Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Политика
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Происшествия
Два взрыва произошли сегодня в Нидерландах
Взрывные устройства сработали в почтовых отделениях в Нидерландах. К этому часу известно о двух случаях. Первый взрыв раздался в Амстердаме.
Кино
Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте
Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Космос
«Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых»
Все большие галактики имеют сверхмассивные черные дыры, но из этого не следует, что все они проявляют активность квазаров.
Общество
Медведева: сегодня сделаю важное объявление
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Общество
Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Минюст внес ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.
Хоккей
Алексей Морозов займет пост президента КХЛ
Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Алексей Морозов займёт должность президента Континентальной хоккейной лиги.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Общество
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
Гаджеты
«Ростех» представил защищенные компьютеры для российских предприятий
Корпорация «Ростех» представила новые компьютеры ЭЛИК на базе российских процессоров «Эльбрус».
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Общество
Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ
Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Религия
Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не исключил в будущем возможность новой встречи между предстоятелями Русской православной и Римско-католической церквей.
Политика
В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Арахамия считает, что полуостров сможет получить воду, если «он отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей».
Происшествия
Опубликовано видео с оставленным у перехода метро младенцем
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с младенцем, которого оставили у перехода станции метро «Парк Победы» в Москве.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Экономика
Мишустин и Греф обсудили продажу акций Сбербанка
Глава правительства провел рабочую встречу с руководителем банка Германом Грефом, чтобы обсудить процесс приобретения акций организации у Центрального банка.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".