Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

Происшествия В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Политика Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Экономика Гончаров: Чудес не бывает, Украину ждет дефолт. И это еще мягкий сценарий Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что государственный долг Украины за прошедший год вырос на $6 млрд и по состоянию на 1 января 2020 г. составляет $84,4 млрд Нужно 9 млрд долл.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Политика Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью» "Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.

Общество Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика Байден провалился в Нью-Гэмпшире Пятое место по итогам первичных выборов Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир получил бывший вице-президент США Джозеф Байден по итогам обработки 94% голосов, 12 февраля передает CNN.

Авто Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.