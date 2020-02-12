Экономика
Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Обострение ситуации в Идлибе обсудили сегодня президенты России и Турции.
Происшествия
В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Кино
Смотрим трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер»
Режиссер Уэс Андерсон задумал фильм «Французский диспетчер» как любовное признание журналистике.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Футбол
Голкипер «Зенита» перешел в «Ростов»
Голкипер петербургского "Зенита" Максим Рудаков стал игроком "Ростова", сообщает РИА "Новости".
Экономика
Гончаров: Чудес не бывает, Украину ждет дефолт. И это еще мягкий сценарий
Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что государственный долг Украины за прошедший год вырос на $6 млрд и по состоянию на 1 января 2020 г. составляет $84,4 млрд Нужно 9 млрд долл.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России
Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Общество
Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 будет оснащен экраном мечты
Новые и весьма ожидаемые смартфоны Xiaomi Mi 10 получили "экраны мечты" с частотой обновления кадров 90/180 Гц.
Общество
Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Минюст РФ признал «Радио Свобода» иностранным агентом и внес СМИ в соответствующий список.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Общество
В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского
Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Политика
Байден провалился в Нью-Гэмпшире
Пятое место по итогам первичных выборов Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир получил бывший вице-президент США Джозеф Байден по итогам обработки 94% голосов, 12 февраля передает CNN.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Футбол
В МЮ уверены, что клубу удастся опередить «Челси» в борьбе за Санчо
Недавно стало известно, что "Боруссия" повысила цену на Санчо до 120 млн фунтов, и, по слухам, МЮ готов выплатить "шмелям" эту сумму.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Космос