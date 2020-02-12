Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

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Общество Мобильный всемирный конгресс отменили из-за коронавируса Организатор Мобильного всемирного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.

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