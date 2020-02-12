Экономика

Москва 24Москва 24Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

Москва 2412 февраля в 08:57

Путин рассказал о финансовых резервах России

RT на русском12 февраля в 06:19

Путин назвал главные задачи властей в экономике

РБК12 февраля в 06:38

Путин назвал гарантии прочности российской экономики

ФАН12 февраля в 06:32

Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

Экономика сегодня12 февраля в 06:24

Путин рассказал о финансовых резервах России

Lenta.ru12 февраля в 06:44

Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

REGNUM12 февраля в 06:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Армия и оружие

СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Анкара поставляет боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе вооружения и военную технику.
Газета.Ru 07:59
Футбол

В Москве простились с Валерием Рейнгольдом

КМВ Новости вчера в 05:21
Биатлон

Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации

Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Российская газета 07:20
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Наука

Во всех группах динозавров нашлись теплокровные виды

N+1 вчера в 14:00
Футбол

Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном

Ты имеешь дело с людьми, которые вынуждены тебя слушать ежедневно, независимо от того, позитивно они к тебе относятся или негативно.
Спорт-Экспресс 06:30
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 08:40
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Известия вчера в 05:37
Здоровье

В ВОЗ предположили: коронавирусом заразятся две трети населения Земли

14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара.
Портал Поиск вчера в 03:25
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

ТАСС вчера в 21:30
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Политика

Лавров и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
REGNUM 08:47
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

Газета.Ru 06:11
Политика

Путин высказался против однополых браков

ДЕЛА.ru 13 февраля в 21:06
Футбол

Смолов попал в список игроков «Сельты», вызванных на матч с «Реалом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил список игроков, вызванных на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом».
Sport24.ru 07:24
Политика

«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза

Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
ТК Звезда 01:53
Происшествия

Бывший сити-менеджер Читы Кузнецов задержан за взятку

Бывший руководитель администрации Читы Олег Кузнецов 13 февраля был задержан по подозрению в получении взятки.
Zabnews.ru 13 февраля в 02:41
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Общество

Филипп Киркоров представил новый клип

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Inc-news.ru вчера в 09:08
Технологии

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
ToDay News Ufa 01:37
Политика

Лавров упрекнул участников Мюнхенской конференции в пустозвонстве

Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку, где озвучиваются громкие заявления, а не вырабатываются конкретные решения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Экономика сегодня 08:23
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Происшествия

В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 05:21
Общество

ФСБ задержало в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Газета.Ru 05:06
Политика

В Москве начался митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ

ТАСС 05:34
Политика

Макрон ждёт вмешательства России во французские выборы

Россия действует агрессивно, а в ближайшее время — месяцы и годы — эта тенденция сохранится, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
News.ru 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное