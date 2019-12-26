Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

Россия выйдет на урожай зерна в 2019 году в 121 миллиона тонн, ежегодные урожаи свыше ста миллионов тонн уже становятся устойчивой тенденцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
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