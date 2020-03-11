Политика

Live24Live24Путин рассказал об обещании Саакашвили по Абхазии и Южной Осетии

В интервью Андрею Ванденко в проекте ТААСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал, что все взаимодействие с Грузией прекратилось по вине экс-президента Михаила Саакашвили.
Читать в источнике
Комментировать256

Подробнее о событии

Эксперт: «Ничего нового Путин о Саакашвили не сказал»

REGNUM10:29

Путин рассказал об «отпрыгнувшей в сторону» Грузии

РЕН ТВ03:10

Путин не согласился с фразой об «отползании» соседних стран от России

РБК04:24

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Lenta.ru03:20

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Газета.Ru06:18

Путин рассказал об «отпрыгнувшей в сторону» Грузии

Известия02:50

Путин: Саакашвили в 2008 году нарушил обещание не применять силу в Южной Осетии и Абхазии

ТАСС02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Авто

Обновленный Mitsubishi Outlander появился в РФ

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о старте производства Outlander 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 04:36
Гаджеты

Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11

В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
Актуальные Новости 08:07
Политика

В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков

Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.
Общественное телевидение России 10:46
Политика

ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня ЦИК России представил общественности логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в стране 22 апреля.
Время Пресс 06:42
Общество

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
РИА Новости 09:24
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета

Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Известия 10:58
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Известия 10:09
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Коммерсантъ 10:44
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Инфорос 06:55
Наука

Сидение на корточках оказалось полезным для здоровья

Naked Science вчера в 11:47
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Ростов» обыграл дома ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2.
МК-Спорт 09 марта в 09:37
Гаджеты

Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте.
Lenta.ru 05:48
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности

В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.
РБК 10:59
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли призналась, что влюблена в актера «Великолепного века»

Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.
Ugpressa.ru 00:16
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Госдеп США раскритиковал соблюдение прав человека в России

Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России.
Газета.Ru 10:54
Экономика

Экономист назвал последствия падения рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса.
EastRussia вчера в 03:00
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

РБК вчера в 16:10
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Происшествия

Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
REGNUM 09:53
Игры

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
3DNews вчера в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное