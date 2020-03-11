Политика
Lenta.ruПутин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».
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Кино
52-летний Дэниел Крэйг украсил обложку GQ без рубашки
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Политика
Госдума утвердила поправки в Конституцию во втором чтении
Во втором чтении Государственная дума одобрила президентский законопроект о поправке в Конституцию, сообщает РИА Новости.
Космос
Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
Технологии
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей — LVI, защита от которых радикально снижает производительность
Полное устранение новых уязвимостей класса Load Value Injection (LVI) требует от Intel перепроектирования компиляторов программ.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Общество
Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса
В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
Политика
Запад предостерегли от «стратегической ошибки» в отношении России
Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Запад от «стратегической ошибки» в отношении России, сообщает Delfi.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Общество
В Киеве объявили карантин из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Культура
Первый канал представил нового ведущего шоу «На самом деле»
Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Фигурное катание
Фигуристов из стран с карантином могут не допустить до чемпионата мира
Министерство здравоохранения Квебека рекомендовало не допускать до участия в чемпионате мира по фигурному катанию спортсменов из стран, в которых введен карантин из-за коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Политика
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину
Российская версия журнала Tatler впервые поместила на обложку трансгендерную женщину Наталью Максимову.
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Общество