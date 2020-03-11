Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».
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Михаил Саакашвили
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Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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