Политика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова. Об этом российский лидер сказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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