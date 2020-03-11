Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова. Об этом российский лидер сказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

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