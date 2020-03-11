Политика
Газета.RuПутин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова. Об этом российский лидер сказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.
Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Армия и оружие
Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Политика
Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ
Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года.
Политика
Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов
Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Шоу-бизнес
Инстаблогер Екатерина Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца
Екатерину Диденко обвинили в хайпе на смерти мужа из-за того, что она сразу же после трагедии появилась в передаче Ксении Собчак «Док-ток», но сама блогер рассказала, что тяжело переживает случившееся.
Общество
К Алексею Навальному пришли судебные приставы
Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.
Политика
Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков
Движение "Гражданское общество" либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Экономика
В России аномально выросли продажи смартфонов
По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
Футбол
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
«Лейпциг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1\8 финала турнира немецкий клуб обыграл «Тоттенхэм».
Происшествия
В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир»
В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане. Видео с места произошедшего появилось в Facebook.
Происшествия
В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро
По меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения в результате столкновения двух поездов в метро в столице Мексики, сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.
Финансы
Доллар подешевел на открытии торгов в среду
Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.
Армия и оружие
Ракету «Циркон» запустят с АПЛ «Северодвинск»
Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.